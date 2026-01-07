20-latek w BMW przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli. Policyjny pościg na S-19 Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Od przekroczenia prędkości o 38 km/h rozpoczął się policyjny pościg na trasie S-19 w kierunku Lublina. Kierowca BMW zignorował sygnały do zatrzymania, zjechał z drogi ekspresowej i próbował uciec pieszo. 20-letni obywatel Ukrainy uciekał, bo nie miał prawa jazdy. Usłyszał już zarzut i odpowie teraz za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu wysoka kara finansowa, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Film Policyjny pościg na S-19. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjny pościg na S-19. (format mp4 - rozmiar 12.7 MB)

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem na trasie S-19, jadąc w kierunku Lublina, ujawnili kierowcę BMW, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 38 km/h. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania, kierowca BMW nie zareagował i rozpoczął ucieczkę. Zjechał z trasy szybkiego ruchu na węźle Wilkołaz, po czym kontynuował jazdę drogami lokalnymi. W pewnym momencie zatrzymał pojazd na terenie pól, opuścił samochód i zaczął uciekać pieszo. W porzuconym pojeździe policjanci zauważyli trzech pasażerów. Do działań dołączył inny patrol, którego funkcjonariusze podjęli pościg pieszy za kierującym. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.





Okazało się, że za kierownicą BMW siedział 20-letni obywatel Ukrainy, który nie posiadał uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Młody mężczyzna odpowie również za kierowanie pojazdem bez uprawnień.





Za swoje zachowanie 20-latek musi liczyć się z wysoką karą finansową, zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz karą do 5 lat pozbawienia wolności.









aspirant Marzena Sałata