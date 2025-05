Zastępca Komendanta Powiatowego Policji wraz z kryminalnym ujął w pościgu osobę poszukiwaną! Data publikacji 01.05.2025 Powrót Drukuj Dynamiczne działania i właściwa uwaga funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku doprowadziły do skutecznego zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności, przez wymiar sprawiedliwości. W bezpośrednim pościgu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku, który jako pierwszy ujął 30-letniego poszukiwanego do odbycia kary za liczne przestępstwa.

Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem. Na jednej z głównych ulic Kraśnika, „poszukiwacz”- rozpoznał przechodnia jako osobę poszukiwaną w trakcie wykonywania czynności służbowych wspólnie z Zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Natychmiast zawrócili radiowóz, po czym zajechali mu drogę.

W momencie , gdy policjanci zatrzymali pojazd, poszukiwany mężczyzna rzucił się do ucieczki w kierunku pobliskich zabudowań. Z samochodu błyskawicznie wybiegł Zastępca Komendanta i ruszył w pościg. Po kilkuset metrach dogonił i obezwładnił mężczyznę. Do działań dołączył również drugi funkcjonariusz, który wspólnie z przełożonym ujął poszukiwanego.

Zatrzymany to 30-letni mieszkaniec Kraśnika, poszukiwany przez kraśnicki sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za liczne przestępstwa.

Zatrzymanie to kolejny przykład na to, że skuteczność policyjnych działań to nie tylko wynik codziennej służby, ale również doświadczenia i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy w każdej sytuacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

młodszy aspirant Marzena Sałata