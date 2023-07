Dzięki reakcji przechodnia policjanci wydostali czworonoga z nagrzanego pojazdu Powrót Generuj PDF Drukuj Kraśniccy policjanci wyważyli drzwi pojazdu i wydostali z wnętrza psa. Zgłoszenie otrzymali o mieszkańców, którzy słyszeli skomlenie psa dobiegające z zamkniętego samochodu. Jak ustalili pies przebywał tam od kilku godzin bez wody. Pamiętajmy aby nigdy nie pozostawiać osób lub zwierząt w nagrzanym pojeździe, gdyż temperatury które tam powstają mogą sięgać kilkudziesięciu stopni, co w konsekwencji zagraża ich życiu i zdrowiu

Jak niebezpieczne są wysokie temperatury zarówno dla ludzi i zwierząt nie trzeba nikogo przekonywać. Ważna jest szybka reakcja kiedy komukolwiek z tego powodu zagraża niebezpieczeństwo. Dlatego na pochwałę zasługuje informacja od zaniepokojonego przechodnia, który wczoraj przed godziną 14:00 usłyszał skomlenie psa w części ładunkowej samochodu zaparkowanego na kraśnickim osiedlu i wezwał policję. Temperatura przekraczała 30 stopni a pojazd stał na słońcu. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, na miejscu próbowali ustalić właściciela jednak bezskutecznie. Z relacji świadków wynikało, że zwierzę mogło przebywać tam już od kilku godzin.

Policjanci podjęli decyzję o wyważeniu tylnych drzwi gdyż nie było innej możliwości. Po siłowym otwarciu z silnie nagrzanej metalowej konstrukcji pojazdu spod licznych części samochodowych wybiegła suczka, którą policjanci szybko napoili wodą i włożyli do klimatyzowanego radiowozu. Następnie przewieźli zwierzę do weterynarza, gdyż było zaniedbane. Ostatecznie suczka trafiła do stowarzyszenia „TULIMY” gdzie wolontariusze zajęli się nim. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tej zagrażającej życiu i zdrowiu zwierzęcia sytuacji, wstępnie właściciel pojazdu tłumaczył policjantom, że nie wie w jakich okolicznościach zwierzę znalazło się w środku - na to pytanie odpowie prowadzone postępowanie.

Pamiętajmy aby nigdy nie pozostawiać zwierząt czy osób w nagrzanym pojeździe, gdyż temperatury które tam powstają mogą sięgać kilkudziesięciu stopni, co w konsekwencji zagraża ich życiu i zdrowiu. Sprawdzajmy pojazd przed wyjściem z niego, upewnijmy się dwa razy zanim go opuścimy. Oprócz tragedii do której może dojść w takich okolicznościach, za takie zachowanie można narazić się też na odpowiedzialność karną. Reagujmy i nie przechodźmy obojętnie na taki widok, jeśli trzeba zaalarmujmy służby.

młodszy aspirant Paweł Cieliczko