Oszust w rękach kraśnickich kryminalnych Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Kraśnika zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”, do którego doszło w maju bieżącego roku. Mężczyzna, działając wspólnie z innymi osobami, odebrał od 41-latki z Kraśnika kartę bankomatową wraz z kodem PIN, a następnie wypłacił z jej konta blisko 50 000 złotych. Został zatrzymany na lotnisku Kraków-Balice bezpośrednio po przylocie do Polski. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do oszustwa doszło w maju bieżącego roku na terenie Kraśnika. Do 41-letniej mieszkanki miasta zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Po krótkiej rozmowie kobieta odebrała kolejne połączenie - tym razem od rzekomego policjanta zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości. Oszust przekonywał, że ktoś złożył w jej imieniu wniosek o pożyczkę, a prowadzona jest policyjna akcja mająca na celu zatrzymanie sprawców.

Aby uwiarygodnić swoją legendę, przestępca połączył się za pomocą wideorozmowy. Rozmówca był ubrany w koszulkę z napisem „Policja”, a w tle widoczne było godło Polski. Następnie polecił pokrzywdzonej przekazanie karty bankomatowej wraz z kodem PIN, tłumacząc, że w ten sposób jej oszczędności zostaną zabezpieczone.

Jak ustalili śledczy, po odbiór karty zgłosił się młody mężczyzna, który działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Następnie w placówce bankowej przy użyciu otrzymanej karty wypłacił z konta pokrzywdzonej blisko 50 tysięcy złotych.

Sprawą od początku zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Policjanci szczegółowo analizowali przebieg zdarzenia, zabezpieczali materiał dowodowy oraz prowadzili intensywne czynności operacyjne, które doprowadziły do ustalenia tożsamości jednego ze sprawców.

W ubiegłym tygodniu kryminalni z Kraśnika, współpracując z funkcjonariuszami Straży Granicznej, zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy na lotnisku Kraków-Balice, bezpośrednio po przylocie do Polski. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. To on odebrał od kobiety kartę i wypłacił pieniądze.

Na wniosek śledczych oraz Prokuratury Rejonowej w Kraśniku sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób mających związek z tym przestępczym procederem.

aspirant Marzena Sałata