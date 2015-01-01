Przejażdżka rowerem po drodze ekspresowej zakończona mandatem Powrót Drukuj Kraśniccy policjanci interweniowali wobec 43-letniego rowerzysty, który poruszał się po drodze ekspresowej S19 w rejonie węzła Kraśnik Północ. Jazda rowerem po tego typu trasie jest zabroniona. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, ukarali cyklistę mandatem, po czym opuścił drogę ekspresową.

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi ekspresowej S19, w kierunku Lublina zaraz za węzłem Kraśnik Pólnoc. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rowerzyście poruszającym się po pasie drogi S-19. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego z kraśnickiej Policji.

Film Rowerzysta poruszającym się po pasie drogi S-19. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rowerzysta poruszającym się po pasie drogi S-19. (format mp4 - rozmiar 19.93 MB)

Mundurowi ustalili, że 43-letni obywatel Ukrainy poruszał się trasa ekspresową. Rowerzysta został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem negatywnym. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym po czym opuścił drogę, aby nie kontynuował dalszej jazdy na S-19.

Wszystkim cyklistom przypominamy, że drogi ekspresowe i autostrady są całkowicie wyłączone z ruchu rowerowego i pieszego, a wjazd na nie może skończyć się tragicznie.

aspirant Marzena Sałata